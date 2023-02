Morgan non ha risparmiato alcune stoccate contro Marco Mengoni, l’ex pupillo di cui è stato coach a X Factor 2009.

Tra Morgan e Marco Mengoni i rapporti sarebbero praticamente inesistenti e il leader dei Bluvertigo non ha mancato di scagliare alcune frecciatine al suo ex allievo in diretta tv, come quando a Belve confessò: “Non mi ha mai espresso gratitudine. Perché non lo fa? Perché è attorniato dai discografici che dicono non devi assolutamente avere contatti con Morgan. È completamente accerchiato e anche lui alla fine crederà che io sia il male”.

Morgan: le frecciatine a Marco Mengoni

A quanto pare Marco Mengoni non ha tenuto in grande considerazione Megan dopo la sua vittoria a X Factor, e l’ex coach non ha mancato di farglielo pesare durante alcune delle sue interviste. A Il Messaggero in passato ha dichiarato: “Ho guadagnato la stima di un sacco di brava gente e di intellettuali.(…) Mengoni, Noemi, Michele Bravi sono tutti stati miei allievi, hanno avuto più successo di me, ma quel successo è frutto del mio lavoro. Ma io vado avanti”.

Morgan Castoldi

L’accusa di plagio

Morgan ha anche sostenuto che Mengoni lo abbia plagiato con il suo brano Credimi ancora, terzo classificato a Sanremo 2010.

A Domenica In lo stesso Mengoni replicò all’accusa di plagio affermando: “Credo che non ci sia neanche da parlarci perché la canzone è stata scritta da questo pugno qua (e indica la mano). Dopo X Factor non ho più rivisto Morgan. Sono contento che la canzone gli sia piaciuta talmente tanto al punto che pensa di averla scritta lui.“

Morgan ha affermato che il presunto brano plagiato sarebbe stato un inedito scritto ben prima di Credimi ancora e che lo stesso Mengoni avrebbe dovuto cantare durante la sua partecipazione a X Factor. A seguito della vicenda il cantante ha confessato a Vanity Fair di non avere alcuna intenzione di riappacificarsi col suo ex coach e infatti ha dichiarato: “Non farò pace con lui finché Morgan non farà pace con se stesso. Ci ho provato in tutti i modi e non ho intenzione di pregarlo. Non prego il Signore figuriamoci Morgan”

Riproduzione riservata © 2023 - DG