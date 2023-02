“Scusate, scusate”: Grignani ferma la musica sul palco di Sanremo. Cosa è successo.

E’ iniziata la terza serata del Festival di Sanremo. “A 50 anni ho imparato a capire come fare queste cose Errore mio essermi fatto abbassare troppo la mia voce in cuffia”: con queste parole Grignani ferma l’esibizione. A causa di un problema del suono l’artista ha bloccato la sua esibizione dopo il primo ritornello. Si è scusato con il pubblico ma poi ha ripreso ricantando la sua canzone in gara.

Al termine della prova, Amadeus sale sul palco con delle rose rosse per l’artista che però è già sceso dal palco. Grignani rientra e le lancia al pubblico.

Gianluca Grignani

La terza serata del Festival

La terza serata del Festival di Sanremo è iniziata, tanti gli ospiti. Vedremo sul palco infatti i Maneskin con Tom Morello, sul palco si esibirà inoltre Sangiovanni insieme a Gianni Morandi canteranno “Fatti mandare dalla mamma” e infine Alessandro Siani.

Al fianco di Amadeus e Gianni Morandi questa sera c’è la pallavolista Paola Egonu. Si esibiranno sul palco tutti e 28 i cantanti e al termine della serata scopriremo la classifica generale e l’ordine di preferenza.

Riproduzione riservata © 2023 - DG