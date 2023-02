Bufera social che vede come protagonista Gianluca Grignani. “Ha bestemmiato”.

Gianluca Grignani è stato ancora una volta al centro di controversie. Dopo aver interrotto il suo spettacolo a causa di problemi audio, il cantante ha dimenticato di ricevere i fiori da Amadeus e ha lasciato il palco prematuramente. Tuttavia, è tornato indietro pochi secondi dopo.

Tornando sul palco e avvicinandosi ad Amadeus, Gianluca Grignani ha detto alcune frasi che stanno diventando virali sui social media e stanno dividendo l’opinione pubblica. Molti utenti su Twitter hanno segnalato: “Ha imprecato”. Tuttavia, non tutti la pensano allo stesso modo, con alcune persone che dicono: “Ma no ragazzi, non si sente nulla”. La discussione sui social continua.

Gianluca Grignani

