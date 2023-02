Secondo quanto riportato da Deianira sul suo profilo social, dietro le quinte di Sanremo si sarebbe scatenata una lite tra due big in gara. Sarebbero addirittura “Volati bicchieri d’acqua”.

Al momento non sono noti i nomi ufficiali dei protagonisti della lite, Deianira ha svelato solo le iniziali: “A. e M. sarebbero i protagonisti di quanto accaduto”. L’influencer Deianira, tramite le suo storia di Instagram ha rivelato: “Dietro le quinte una concorrente ha lanciato un bicchiere d’acqua in faccia ad un altro big”

Sui social hanno iniziato a spuntare ipotesi ma al momento non ci sono conferme ufficiali.

