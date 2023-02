La voce della verità. Oriana Marzoli incastra Daniele Dal Moro al GF Vip. Tantissimi i telespettatori che si sono accorti dell’accaduto.

Potrebbero esserci dei provvedimenti nella Casa del GF Vip dopo quanto accaduto in queste ore. Infatti, pare proprio che Oriana Marzoli, forse arrabbiata o offesa per qualche reazione di Daniele Dal Moro, ha fatto la spia proprio sul ragazzo “denunciando” alcuni suoi comportamenti in teoria non consentiti…

Oriana Marzoli fa la spia al GF

Oriana Marzoli

A rendersi conto dell’accaduto sono stati molti telespettatori del GF Vip che si sono riversati sui social per sentire il parere degli altri utenti su quello che è, a tutti gli effetti, una caso di “spia”.

Oriana Marzoli, infatti, in un momento di relax, ha più volte sottolineato cercando di “denunciare” i fatti, quanto stava combinando non troppo distante da lei Daniele Dal Moro.

“Daniele sta fumando, Daniele sta fumando in camera da letto”, ha detto la modella. “Ei, Daniele fuma in camera, Daniele sta fumando. Ragazzi! Daniele fuma in camera da letto”, ha ripetuto più volte la ragazza.

A farle eco anche Alberto De Pisis che ha detto: “Ma Daniele che fuma in casa? No vabbé…”.

In teoria non si potrebbe fumare all’interno della Casa ma solo in giardino o comunque non nelle zone dove si dorme e riposa. A questo punto la domanda che sorge spontanea è se la produzione sia poi intervenuta o se ci saranno provvedimenti per Daniele che, già in passato, era stato beccato in comportamenti non permessi come togliersi il microfono per parlare liberamente e non farsi ascoltare. La puntata odierna del GF svelerà se Signorini farà sentire le sue ragioni col ragazzo.

Di seguito anche alcuni post Twitter nei quali la modella “incastra” il compagno di reality e gli utenti rimangono allibiti e anche un pizzico divertiti:

