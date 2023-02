Baci, tenerezze e finalmente anche una clip che li riguarda da vicino e che ufficializza la storia d’amore. Parliamo di Cricca e Isobel che ad ‘Amici Di Maria De Filippi’ sono usciti allo scoperto definitivamente. I due ragazzi erano molto chiacchierati ma nell’ultimo daytime andato in onda, ogni dubbio è stato spazzato via.

“Sei bellissima”, ha detto Cricca a Isobel mentre i due si trovavano sdraiati molto vicini sul divanetto. “Sei bellissima, ma solo per me”, ha proseguito il giovane ragazzo. Dal canto suo la ballerina ha scherzato in modo molto complice.

Poi, come mostrato nella clip dalla produzione, le immagini hanno cambiato ambientazione e i due si sono ufficialmente scambiati un bellissimo bacio e poi un altro, un altro e ancora un altro a conferma che la loro relazione adesso è pubblica.

Lo stesso account ufficiale di Amici ha scelto di scrivere nella didascalia di un post condiviso sui vari profili ufficiali: “Dopo essere rientrato nella scuola, tra Cricca e Isobel è nato una rapporto speciale”. Il tutto condito da un cuoricino giallo che conferma quindi come la relazione tra i due vada avanti da qualche tempo come molto fan del programma e utenti social erano già stati bravi e capaci di vedere.

Di seguito anche le tenere immagini condivise in un post Instagram dal programma con il filmato andato in onda anche nel daytime:

