Il feeling c’è da sempre, non solo quello tra artisti, ma soprattutto quello da vera coppia. I Coma_Cose ora sono pronti al grande passo.

Sono stati tra gli artisti maggiormente apprezzati dopo le prime due serate ma i Coma_Cose si sono voluti ulteriormente rendere protagonisti anche oltre il palco. Dopo l’esibizione alla prima giornata, ecco che Fausto Zanardelli e Francesca Mesiano hanno deciso di annunciare il grande passo, quello del matrimonio.

I Coma_Cosa si sposano: l’annuncio

Coma Cose sanremo 2023

Intervenuti nel corso della conferenza stampa odierna da Sanremo, i Coma_Cose si sono aperti non solo su temi musicali legati al Festival ma anche sulla loro vita privata. Da tempo, infatti, Francesca e Fausto sono coppia nel lavoro e nella vita di tutti i giorni e adesso hanno deciso di fare lo step successivo.

Francesca ha rivelato ai giornalisti presenti che la proposta di matrimonio è diventata realtà: “Siamo molto felici per un risultato inaspettato, siamo onesti. La nostra canzone è una poesia in musica, cresce pian piano e il messaggio giunge alla fine con le due voci che si incontrano. Penso sia un Sanremo diverso, finalmente aperto, le emozioni sono tante. Se ci sposeremo? Non ve lo abbiamo detto, ma si è vero, abbiamo deciso di sposarci. Non aspettiamo un bambino. Qualche settimana fa chiacchieravamo di matrimonio e ad un certo punto gli ho chiesto cosa pensava all’idea di sposarci davvero. La proposta è stata un po’ mia, ma poi lui in modo tradizionale è arrivato con l’anello”.

Sul tema nozze è intervenuto anche Fausto: “Diciamo che è tutto work in progress. Abbiamo deciso all’ultimo di farlo ma io sono uno spirito romantico e sentivo che la nostra storia avesse una base importante. Ora abbiamo la promessa, appena finisce Sanremo fisseremo tutto. Ci sarà modo di parlare dopo della data, degli invitati e il resto. Avevo pensato di dare l’anello sul palco in ginocchio, ma ho preferito darlo nell’intimità perché mi sembrava troppo fiction. Tutto in privato quindi, abbiamo preferito così”.

Di seguito anche il post Instagram di Rolling Stone Italia con le immagini della coppia dopo l’annuncio:

Riproduzione riservata © 2023 - DG