Con grande orgoglio, Chiara Ferragni ha mostrato sui social il riconoscimento ricevuto dopo Sanremo. Le foto e il motivo del premio.

Buona, anzi buonissima la prima di Chiara Ferragni al Festival di Sanremo 2023. La nota imprenditrice digitale se l’è cavata in modo assolutamente positivo alla co-conduzione dell’evento dall’Ariston. La conferma è arrivata in queste ore con la ricezione di un ambito premio.

Arriva il Telegatto per Chiara Ferragni

Spontanea, bellissima e anche in gamba. Il debutto di Chiara Ferragni al Festival di Sanremo è stato un successo. Trionfo che è stato confermato e legittimato anche dalla ricezione di un premio.

La bella moglie di Fedez, infatti, è stata premiata con il Telegatto per il miglior debutto televisivo. A due giorni dal “battesimo” in televisione come co-conduttrice del Festival accanto ad Amadeus e Gianni Morandi, l’imprenditrice digitale ha ricevuto l’importante “trofeo” e, rigorosamente, ha condiviso su Instagram il momento.

La donna ha pubblicato sul proprio profilo ufficiale con oltre 28 milioni di seguaci, un post con lo scatto che la vede protagonista con in mano il Telegatto, riconoscimento che viene assegnato e organizzato dalla rivista settimanale TV Sorrisi e Canzoni.

Nelle foto della bella Chiara che accompagnano l’annuncio e in ringraziamenti, eccola sorridente e super elegante con la statuetta in mano insieme ad Aldo Vitali, direttore del giornale che nel 1971 ideò il premio. In una foto, con lei, presente anche Francesca Fagnani, collega co-conduttrice che è stata protagonista della seconda serata.

Di seguito il post Instagram dell’influencer col premio:

