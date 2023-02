Fiorello riceve una telefonata inaspettata nel corso della diretta di Viva Rai 2: è la madre…e lui non può non rispondere!

La telefonata della mamma, è sempre la telefonata della mamma. Lo sa bene Fiorello, che non ha potuto fare a meno di rispondere al telefono nel corso della puntata di Viva Rai 2. Il bello della diretta dello show mattutino del conduttore siciliano che ha risollevato gli ascolti del secondo canale della tv di Stato raccogliendo davanti al piccolo schermo milioni di telespettatori di tutte le età.

Fiorello, la madre telefona e lo stupisce…

Mentre Fiorello era impegnato a leggere la notizia riguardante la chiusura di un ristorante giapponese con 29 lavoratori in nero sulla Nomentana, ecco che il suo cellulare ha iniziato a squillare.

“Mamma cell”, è comparso sul display del conduttore che ha chiesto alla telecamera di inquadrare il tutto. “A mia mamma piace chiamarmi in diretta! Non posso non rispondere”, ha detto.

“Mamma, sono in diretta. Ma tu lo fai apposta?”, ha risposto Fiorello, mentre la madre rideva dall’altra parte del telefono.

Il conduttore, quindi, l’ha messa in viva voce e lei ha commentato: “Ti dico complimenti!”.

“I complimenti della mamma valgono doppi!”, ha risposto Fiorello commosso tra gli applausi dei presenti. La telefonata, poi, si è conclusa con tanto di saluti allo zio Pippo di 92 anni che non perde una delle puntate di Viva Rai 2.

