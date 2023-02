Qualche problema digestivo per Arisa che ha scelto un modo davvero singolare per parlarne con i fan usando un filtro speciale.

Una versione davvero particolare quella di Arisa sui social. In queste ore la cantante ha stupito tutti apparendo nelle sue stories Instagram con un filtro speciale per parlare di “problemi di digestione”. Ironica come sempre, l’artista ha sorpreso per aver usato le sembianze di Kim Kardashian.

Arisa, il filtro Kim Kardashian e “la spiegazione”

Arisa ogni tanto si diverte e fa divertire con alcuni racconti particolari di episodi della sua vita di tutti i giorni. E anche questa volta non è stata da meno per parlare di cibo e digestione.

La cantante, infatti, ha scelto una storia Instagram con un filtro alla Kim Kardashian e ha ironizzato sul fatto che, a causa di alcuni alimenti, si è sentita gonfia. Per questo, ha optato per una cena light rispetto al solito.

Super truccata, con labbra evidentemente grandi e ciglia finte, il super filtro ha reso il suo racconto decisamente simpatico: “Ho mangiato un pesciolino fatto in padella con della cipolla, molta cipolla quasi come se fosse un contorno. È stato bello, una cenetta light e deliziosa”, ha spiegato.

“Adesso vedo come mi sveglio domani mattina perché non vorrei svegliarmi gonfia come quando mangio i carboidarati col glutine, con quelli senza glutine mi succede meno, comunque mi sento gonfia. Tipo ieri sera ho mangiato le patate e stamattina mi sono alzata gonfia”.

Come sarà andata a finire? Vedremo se ce lo farà sapere più avanti…

Di seguito anche un recente post Instagram della cantante:

