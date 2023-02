Nuovo ingresso nella scuola di Amici con il maestro Todaro che ha fatto storcere il naso a più di un allievo della classe.

Maglia della scuola e new entry- Il daytime di Amici ha visto il maestro Raimondo Todaro assegnare alla ballerina Benedetta la felpa per entrare a far parte a tutti gli effetti del programma. Una decisione che ha generato non pochi malumori e dubbi tra gli alunni della trasmissione ed in particolare in Mattia che ha protestato visibilmente arrabbiato e infastidito.

Amici, Todaro fa arrabbiare Mattia

Raimondo Todaro

Come anticipato, nel daytime di oggi di Amici di Maria De Filippi, il professore di danza Raimondo Todaro ha invitato la ballerina Benedetta ad avvicinarsi all’unico banco “vuoto” (ovvero senza il nome), sotto al quale le ha trovato la felpa azzurra. Quella che viene data a chi fa parte del programma.

Un nuovo ingresso, quindi, nella scuola, che ha generato tanti dubbi da parte degli altri studenti.

Infatti, la classe stava assistendo alla scena tra il maestro e l’allieva e ha commentato tale decisione.

La ballerina di latinoamericano, che a quanto pare non ballava da tre anni, ha destato molti dubbi: “Secondo me è un rischio”, ha detto qualche ragazzo. “Lui si fida della parola di una ragazza sulla sua forma e sulla rapidità di apprendimento a poco dal serale?”, è stato il pensiero di qualche altro.

Anche, e soprattutto, il ballerino Mattia ha detto la sua facendo notare una cosa: “Io sono qui dall’inizio e non ho mai potuto fare il mio”, ha detto il ragazzo sottolineando che anche lui è un ballerino di latinoamericano e non ha mai avuto modo di far vedere davvero le sue qualità.

I compagni hanno però spezzato una lancia positiva in previsione del futuro: “Magari lei fa latinoamericano e tu idem e potreste fare bene. Potresti far vedere ciò che sai fare finalmente”.

Di seguito l’ingresso nella scuola di Benedetta condiviso in un post Twitter dal profilo ufficiale del programma:

Il maestro Todaro ha preso una decisione molto importate: Benedetta è una nuova allieva della scuola di #Amici22! 🥳 pic.twitter.com/e1n9eYpe5q — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) February 1, 2023

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG