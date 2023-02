Un messaggio senza particolari spiegazioni con una frase enigmatica e fan allarmati. Cosa sta succedendo a Manuel Bortuzzo?

Una foto social, forse da un ospedale (non si capisce) e una frase enigmatica e riflessiva. Tanto è bastato a Manuel Bortuzzo per mandare in allerta i suoi fan e farli preoccupare. Sono tantissimi, infatti, i messaggi sui social che chiedono spiegazioni dopo la sua recente storia social

Cosa succede a Manuel Bortuzzo?

“La vita può cambiare velocemente, non rimandare a domani quello che potresti fare oggi”. Sono state queste le parole di Manuel Bortuzzo su Instagram accompagnate da una sua foto con cappuccio e mascherina, forse, da un ospedale.

Ed è proprio il “forse” che mette più paura ai suoi fan che non comprendendo cosa stia accadendo hanno già fatto mille ipotesi. Il nuotatore, che nella notte tra 2 e il 3 febbraio 2019 a Roma, per uno scambio di persona, si è trovato a fare i conti con un colpo di pistola che gli ha fatto perdere l’uso delle gambe, adesso ha fatto preoccupare i suoi seguaci.

Il ragazzo, in passato protagonista anche al GF Vip dove era parso stare meglio e, tra le altre cose, era finito anche in mezzo a diversi gossip, sembra non passarsela bene o, per lo meno, questo è quello che credono i suoi ammiratori.

“Bimbo dolce, spero che tu stia bene”, ha scritto qualcuno facendo riferimento alla sua storia. “Mi auguro, caro Manuel, che tu stia bene e che non stia succedendo nulla di grave”, ha scritto un altro utente.

Al momento, dal profilo del ragazzo non sono arrivate altre parole. Chissà cosa avrà voluto dire e se presto darà qualche spiegazione in merito.

Di seguito anche un post Twitter di una fan che ha ripreso la storia del ragazzo (ora non più presente su Instagram):

