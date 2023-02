Alta tensione al GF Vip con Antonino Spinalbese e Luca Onestini protagonisti di un siparietto non certo serenissimo…

Doveva essere l’occasione di un momento sereno fra tutti i concorrenti, e invece… La “festa” di compleanno andata in scena al GF Vip per Antonino Spinalbese ha visto anche un breve momento di tensione con Luca Onestini. Il motivo? Degli auguri poco graditi…

GF Vip, Antonino Spinalbese non ci sta

Antonino Spinalbese

Come detto, oggi 1 febbraio, nella casa del GF Vip si è festeggiato il compleanno di Antonino Spinalbese. L’hairstylist è stato circondato da sorrisi, canzoni e tanto altro da parte dei coinquilini. Proprio da tutti, cosa che, per la verità, non è stata apprezzata.

Protagonisti di un curioso faccia a faccia ricco di tensione, il festeggiato e Luca Onestini.

L’uomo si è avvicinato a fare gli auguri a Spinalbese ma qualcosa non è andato come ci si poteva aspettare: “Posso farti gli auguri? Te li faccio, buon compleanno Antonino”, ha detto il ragazzo al coinquilino.

Dal canto suo, l’hairstylist non ha gradito: “Odio la finzione, non apprezzo, però grazie. Io non li avrei fatti Luca sono sincero. Personalmente non amo queste cose, le trovo finte”.

A questo punto Onestini ha replicato ancora: “Io non li ho ricevuti da persone con cui non c’è rapporto e con te non c’è, però mi sembra corretto farteli. Ti ho solo detto buon compleanno. Non vengo qui a parlare di chissà cosa è solo un buon compleanno. Non voglio nulla di più scusami”.

L’ex di Belen ha ulteriormente risposto: “Guarda. Io non ce la faccio ad accettare degli auguri senza dire la mia dopo. Ho solo detto che non li preferisco, cioè preferivo non riceverli. É più forte di me, sono sincero. Sono anche una persona che non sopporta certe cose. Sinceramente non me ne frega niente se ho sbagliato secondo voi”.

Di seguito anche un recente post Twitter di un utente con l’episodio di cui vi abbiamo parlato:

