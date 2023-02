Alimentazione, sport e qualche segreto: Barbara D’Urso svela come fa ad avere una forma invidiabile e le sue abitudini.

Non solo le sue trasmissioni sulle reti Mediaset e il recente presunto flirt con Flavio Briatore, Barbara D’Urso è stata protagonista nel corso di un seminario dell’università IULM di Milano dal titolo ‘Il benessere e l’immagine – Il ruolo dei protagonisti in tv’, tenuto dal professore Nicola Sorrentino, medico nutrizionista e suo grande amico. In questa occasione, Carmelita ha raccontato come si tiene in forma e quali sono le sue abitudini alimentari e non solo.

I segreti della forma super di Barbara D’Urso

Barbara D’Urso

Nel corso del suo intervento, Barbara D’Urso ha raccontato: “Bevo acqua a temperatura ambiente, prendo una serie di integratori e mi preparo una centrifuga di frutta e verdura”. Sulla sua colazione, la presentatrice ha spiegato sia a base di pane integrale tostato e caffè.

Successivamente ha ammesso che fa uno spuntino a mezza mattina e pranzo, di solito, preferisce il pesce alla carne. Latticini e legumi sono all’ordine del giorno ma non solo.

Anche in vista dei suoi appuntamenti in tv c’è sempre spazio per uno spuntino, specie prima della messa in onda: “Durante la diretta brucio molte energie, perché lo stress mentale è simile a una fatica fisica, per questo mangio un’altra merenda prima di cena”, ha raccontato la donna.

Successivamente ha ammesso di avere un debole per i dolci. Alla base di tutto, però, come sempre accade per essere in forma sono due gli elementi fondamentali: “Passione e sacrifico”, parole che la stessa presentatrice ha di recente scritto a corredo di uno scatto mentre prova passi di danza, probabilmente una delle attività sportive che svolge per essere tonica e in forma.

Di seguito anche un simpatico recente post Instagram della presentatrice:

Riproduzione riservata © 2023 - DG