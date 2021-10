Raimondo Todaro e Francesca Tocca, riavvicinatosi ad Amici 21, tornano a condividere lo stesso tetto dopo essersi separati in passato.

Negli ultimi tempi si è parlato a lungo di un presunto ritorno di fiamma tra Raimondo Todaro e Francesca Tocca, complice anche l’esordio del ballerino ad Amici 21. Todaro, infatti, conosciuto anche per essere una tra le figure più iconiche di Ballando con le Stelle, pare abbia preso la decisione di abbandonare il programma Rai per unirsi al talent show condotto da Maria De Filippi in maniera alquanto improvvisa. La stessa Milly Carducci, conduttrice di Ballando con le Stelle, ne era rimasta completamente interdetta. I più maliziosi avevano già intuito in questa mossa un possibile ritorno d’amore tra Raimondo Todaro e Francesca Tocca, che ora si trovavano a lavorare nuovamente insieme. E, alla luce di quanto è stato recentemente confermato, si direbbe proprio che avevano ragione.

La storia d’amore tra i due finì nella primavera del 2020, quando la Tocca mostrò un certo interesse nei confronti dell’ex allievo e ballerino della Scuola Valentin Dumitru. Il flirt tra i due, tuttavia, ebbe vita breve, e già nell’agosto del medesimo anno decisero di mettere la parola fine. Nuovamente, già allora in molti si aspettavano un riavvicinamento a Todaro, ma la conferma del loro ritorno di fiamma arriva solamente in tempi più recenti, grazie a un’indiscrezione del settimanale Chi. “E’ ufficiale: ‘Chi’ conferma il ritorno d’amore tra Raimondo Todaro e la ballerina Francesca Tocca” scrive il settimanale diretto da Alfonso Signorini. “I due si erano lasciati per un tradimento di lei. Todaro e Francesca, che ora lavorano insieme ad Amici, sono tornati sotto lo stesso tetto.“