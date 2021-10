Guenda Goria ha recentemente commentato a Casa Chi l’ultima puntata del GF Vip, criticando l’incursione di Vera Miales nella Casa più spiata d’Italia e l’intero siparietto riguardante la sua presunta gravidanza.

Guenda Goria è recentemente stata ospite di Rosalinda Cannavò a Casa Chi, dove ha avuto l’occasione di commentare liberamente l’ultima puntata del GF Vip che ha visto come protagonista suo padre, il giornalista Amedeo Goria. Quest’ultimo, infatti, ha passato l’ultima settimana in forte apprensione per la notizia della presunta gravidanza della sua compagna Vera Miales, che infine ha deciso di intervenire nel corso della puntata per smentire le voci sul suo conto. Un siparietto che la Goria non ha affatto gradito, in primis per il fatto che la Miales non si è assolutamente confrontata con lei: “Vera da quando è iniziato il Grande Fratello non ha mai contattato né me né nessuna delle persone che fa parte dell’entourage di mio padre” spiega Guenda Goria. “Mi sarebbe piaciuto che lei si fosse coordinata con me, specialmente. Una donna che dice di amare un uomo e che dice di voler creare una famiglia con lui deve prima di tutto avere sensibilità nei confronti della famiglia che quest’uomo ha già”.

Successivamente, ha dichiarato di non aver nemmeno gradito il tema trattato: “Quando si gioca su una gravidanza e quando non c’è una smentita c’è una spettacolarizzazione. A me ha fatto passare delle ore non semplici. Io sapevo già che la gravidanza non era vera, lo sapevo da voci dietro le quinte e da persone che la conoscono e a cui lei aveva già detto che la gravidanza non era vera.” Come successivamente spiega, infatti, per Guenda Goria si tratta di un tema piuttosto delicato, e il modo in cui è stato trattato durante la messinscena mandata in onda dal GF Vip è stato a dir poco insensibile. “Io soffro di una malattia per cui ho problemi ad avere figli, tante donne hanno problemi. Credo si possa parlare di tutto, ma non bisogna giocare e strumentalizzare le gravidanze, è stata una cosa molto grave“.