La Regina Elisabetta, in occasione della cerimonia per il centenario della Royal British Legion, appare per la prima volta in pubblico con il bastone da passeggio.

A dir la verità era già successo una volta, nell’ormai lontano 2004: la Sovrana inglese si era appena sottoposta a un intervento al ginocchio, ed era in piena convalescenza, così decise di affidarsi alla solidità di un bastone da passeggio per aiutarsi a camminare meglio. Stavolta, però, si tratta davvero di una notizia che in certo senso può essere definita storica. La Regina Elisabetta, infatti, si è recata all’abbazia di Westminster (a Londra) in occasione della cerimonia per il centenario della Royal British Legion, e si è mostrata in pubblico con un bastone da passeggio che naturalmente ha attirato l’attenzione del pubblico.

La principessa Anna, figlia della Regina, ha aiutato la madre da scendere dalla limousine prima di porgerle l’aiuto. La Sovrana, successivamente, ha preferito passare attraverso l’ingresso del Poet’s Yard, che rispetto all’entrata tradizionale dell’abbazia (la Great West Door) le ha permesso di affrontare meno strada per giungere al suo scranno. L’account Instagram ufficiale della Royal Family ha pubblicato uno scatto della cerimonia in cui si vede chiaramente la Regina Elisabetta con il bastone, e tra i commenti i sudditi esprimono la loro ammirazione: “È sempre un piacere vedere Sua Maestrà, che è un’ispirazione per tutti noi” scrive qualcuno, “Sono sbalordita dalla devozione e dalla resilienza della Regina, lei è davvero la quintessenza dell’eleganza e del decoro”.