Nella Casa del GF Vip scoppia una lite tra Raffaella Fico e Soleil Sorge, a causa di un bicchiere lanciato da quest’ultima che poteva diventare pericoloso.

Tutto nasce quasi per gioco a causa di una nuova sfida proposta dalla produzione del Grande Fratello Vip: al suonare di una sirena, i concorrenti designati dovranno correre verso un pulsante e premerlo entro 30 secondi. Il primo che riuscirà in quest’intento andrà incontro a una conseguenza misteriosa, che può essere positiva o negativa. La coppia chiamata è quella formata da Davide e Soleil: presa dalla frenesia di dover premere il pulsante, l’influencer lancia un bicchiere sul tavolo a cui era seduta Raffaella Fico insieme ad altri concorrenti. La showgirl, spaventata, rimprovera immediatamente Soleil, che però non ammette di aver sbagliato e sostiene di aver solamente appoggiato il bicchiere in questione.

Poco dopo, la Fico cerca manforte tra chi era seduto con lei al tavolo, e ha potuto assistere alla scena. “Io mi sono spaventata, se si spaccava ci facciamo male, ragazzi! Non l’ha appoggiato, l’ha tirato! Se si spaccava ci andava tutto in faccia! Lo ha lanciato, non lo ha appoggiato per quello ho tirato un urlo.” Anche Sophie Codegoni dice la sua: “Secondo me siamo arrivati tutti ad un limite di sopportazione. All’inizio vedevamo delle cose, magari anche più gravi ed eravamo zen, adesso invece qualsiasi cosa…”

Raffaella Fico, tuttavia, non ha dubbi, e torna all’attacco di Soleil: “Se si spaccava il bicchiere e mi andava in faccia mi sfregiava tutto! Poi sembro io quella che sclera inutilmente ma mi sono spaventata! Me lo ha buttato, se si spaccava mi andava tutto in faccia! A Katia le è andato il bicchiere addosso, si è arrabbiata, ha detto qualcosa sottovoce, si è alzata e se ne è andata. Non si tratta di sopportazione, ma davanti a un gesto così…”