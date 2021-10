Massimo Giletti e Claudia Gerini sono recentemente stati pizzicati dai paparazzi del settimanale Chi mentre si scambiavano confidenze, sorrisi e altre tenerezze fino a tarda notte davanti alla Fontana di Trevi.

Un appuntamento romantico davanti alla Fontana di Trevi, per passare insieme una notte romana fatta di confidenze, sorrisi e tenerezze. Stiamo parlando della coppia insolita formata da Massimo Giletti e Claudia Gerini, che hanno appunto deciso di incontrarsi e passare una serata insieme davanti all’iconico monumento nel centro di Roma. Che si tratti dello sbocciare di una nuova storia d’amore? I presupposti ci sono tutti, non c’è ombra di dubbio: l’appuntamento ha senza ombra di dubbio una connotazione romantica, la cornice fornita dalla Fontana è una delle più meravigliose che si possano immaginare ed entrambi sono single.

I due hanno superato la mezzanotte scambiandosi sorrisi e immortalando il momento con alcuni selfie (al momento ancora non pubblicati sui social media), lasciando trapelare una certa tenerezza e complicità. Massimo Giletti e Claudia Gerini, tuttavia, non erano soli: alcuni paparazzi del settimanale Chi, infatti, sono riusciti a pizzicarli e a scoprire così l’appuntamento segreto. Ora non ci resta che seguire i profili di Instagram dei due interessati e tenere gli occhi aperti per altri indizi che possano confermare la loro relazione!