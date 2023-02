Qual è il significato della canzone Due di Elodie? Il brano segna la terza partecipazione dell’artista al Festival di Sanremo.

Elodie si presenta per la terza volta al Festival di Sanremo con un brano che promette di essere l’ennesimo successo. La canzone si intitola Due e racconta di una storia d’amore appena nata ma già finita: vediamo il significato e il testo.

Due di Elodie: il significato della canzone

In occasione della sua terza partecipazione al Festival di Sanremo, Elodie ha scelto di portare in gara la canzone Due. Un brano che non si distacca troppo dal suo genere musicale, ritmato e moderno, e che promette di essere l’ennesimo successo radiofonico. Il testo, scritto dalla stessa artista con Federica Abbate, Jacopo Ettorre e Francesco Catitti, mette al centro della scena una storia d’amore appena nata ma già finita.

“Tu vuoi una donna che non c’è

E se ci pensi il nostro amore

È nato appena“.

Elodie è consapevole che quella relazione non può andar lontano, ma la tentazione di provare ancora una volta a far funzionare le cose è troppo grande. Non a caso, paragona il partner al “vino che mi ubriaca“, ad una “nota stonata” e alle “parolacce sotto casa“.

“Sapessi dirti basta

Ma il cuore danza

Per me le cose sono due

Lacrime mie o lacrime tue“.

Nonostante tutto, anche se la storia ha un finale già scritto, Elodie ammette che rifarebbe tutto da capo, “con gli stessi errori” e le “telefonate interrotte“. Le rotture fanno male, impossibile negarlo, ma nulla in confronto al rimpianto.

Due di Elodie: il testo della canzone

Cosa c’è?

C’è che mi fai agitare

Cosa ti aspetti se…

Continua per il testo integrale

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG