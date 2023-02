Qual è il significato di Terzo cuore di Leo Gassmann? La canzone con cui si presenta a Sanremo 2023 promette di essere un successo.

Leo Gassmann debutta sul palco dell’Ariston in qualità di Big del Festival di Sanremo con la canzone Terzo cuore. Il brano, a cui ha collaborato anche il leader dei Pinguini Tattici Nucleari, parla delle difficoltà che si incontrano quando non si riesce a dimenticare una storia d’amore. Vediamo il significato e il testo.

Terzo cuore di Leo Gassmann: il significato della canzone

Leo Gassmann, figlio del bravissimo attore Alessandro, si presenta al Festival di Sanremo 2023 con la canzone Terzo cuore. Scritto insieme a Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari, il brano parte da un presupposto: ogni persona possiede tre cuori. Uno consente di far ridere, l’altro aiuta a sconfiggere le tempeste e l’ultimo è quello che entra in gioco quando si deve dimenticare un amore.

“Ci siam lasciati e ripresi

Come i trapezisti del Cirque Du Soleil

Ma non ci siamo mai arresi“.

L’artista racconta di un amore altalenante, che non si può paragonare ad altro che ai trapezisti del circo. “Una storia straordinaria quanto incasinata“, che devono abituarsi a considerare come “acqua passata“. Soltanto in questo modo, forse, potranno sentirsi meglio.

“Non mi importa di avere ragione se poi resto sempre da solo

Meglio avere torto con te

Forse voli in un cielo migliore ma giuro che non ti abbandono“.

Leo Gassmann, alla fine di Terzo cuore, capisce che non può fare altro che augurare un “cielo migliore” alla sua dolce metà. Lui, nel frattempo, continuerà a maledire il terzo cuore che non l’aiuta a dimenticare il nome dell’amata.

Terzo cuore di Leo Gassmann: il testo della canzone

Quando mi hai letto la mano

Ci hai visto mille problemi e mille guai

Dovevi starmi lontano…

