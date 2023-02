Non esiste festival di Sanremo senza gaffes. Che siano i presentatori, le vallette, gli ospiti e persino i cantanti a farle poco importa.

I Festival della canzone italiana si ricordano per molti motivi: i conduttori che hanno lasciato il segno, le vallette più belle, i cantanti più bravi e le canzoni che restano in testa sin dal primo ascolto. Ma non possono neanche mancare nelle memoria le gaffes di Sanremo. Molti sono stati i momenti imbarazzanti che hanno segnato la storia della competizione canora italiana, tanti più o meno indimenticati e indimenticabili. Rivediamo insieme quali sono gli episodi più famosi della storia di Sanremo.

Le gaffe del Festival di Sanremo: le più divertenti

Nel 2015 sul palco dell’Ariston insieme a Carlo Conti c’era anche Arisa in veste di co-conduttrice. La cantante aveva il compito di annunciare la collega Nina Zilli e la sua canzone, ma facendo una papera dietro l’altra, perde il filo conduttore del discorso. Si arrende ed esclama “sono emozionata, non capisco un cavolo” facendo impallidire persino l’abbronzatissimo Conti. Poco dopo la stessa Arisa ammetterà di essere stata preda del forte effetto di un antidolorifico.

Nello stesso anno la sua collega Emma Marrone doveva presentare il duo I soliti idioti, composto da Francesco Mandelli e Fabrizio Biggio, che sono stati accolti sul palco da queste parole: “Loro sono idioti, nel senso che se lo dicono da soli. Sono famosi per le loro trasformazioni, infatti adesso dicono di essere diventati cantanti”. Sì, l’ha detto davvero!

Carlo Conti e Emma Marrone

Sanremo, le gaffes ‘glaciali’

Alcune figuracce hanno però davvero fatto calare il gelo tra il pubblico e i cantanti in gara. Lo scettro questa volta va a Carlo Conti, che nell’annunciare il vincitore, tra Giovanni Caccamo e Rakele, di una delle sfide delle nuove proposte, ha sbagliato il nome. Vince Rakele? Sì, ma per pochi minuti, il vero trionfatore, si scoprirà dopo poco, è Caccamo.

Edizione 2003: Pippo Baudo intervista Sharon Stone e le chiede di suo figlio, adottato 3 anni prima. “A chi somiglia?” le chiede. Silenzio di tomba all’Ariston ma per fortuna ci ha pensato l’attrice a smorzare il gelo sanremese. “Assomiglia nel volto a me e nel corpo al papà” ha detto, senza fare una piega. Una delle gaffes più famose.

Nel 2019 Virginia Raffaele, co-conduttrice del Festival insieme a Claudio Baglioni e Claudio Bisio, fa un saluto in diretta… ai Casamonica, per via della giacca multicolore di Bisio che era stata paragonata sui social a una che avrebbero potuto indossare appunto nel clan mafioso. L’imitatrice si rende subito conto della gaffe, ma ormai il danno è fatto.

Nel 2020, invece, nel corso della conferenza stampa del Festival, Amadeus fece una dichiarazione considerata sessista quando presentò al pubblico Francesca Sofia Novello, la fidanzata di Valentino Rossi e co-conduttrice di una delle serate, affermando di “averla scelta per la bellezza, ma anche per la capacità di stare accanto a un grande uomo, stando un passo indietro”. Un commento che ha fatto infuriare tutti“. E ci fu grande polemica.

Belen e la farfallina: a Sanremo ha fatto scandalo

La farfallina di Belen nel 2012? Siamo sicuri che la ricordate tutti. Un abito colorato caratterizzato da profondissimi spacchi ha svelato l’inguine della showgirl, punto del corpo sul quale la bella argentina ha tatuato una farfalla.

Ivana Mrazova, Belen Rodriguez e Elisabetta Canalis

Qualche anno prima c’è chi ha fatto di più. Catapultiamoci al Festival di Sanremo 2006, quando sul palco è salita un’altra bella donna dello spettacolo italiano: Ilary Blasi. Miss Totti ha indossato un raffinato abito di Valentino, che però l’ha tradita. La scollatura ha mostrato uno dei seni della presentatrice. Uno scivolone simile è accaduto anche a Noemi: la cantante ha svelato involontariamente il decolleté e questa è stata una delle gaffe di Sanremo 2018 più imbarazzanti.

Gli scivoloni di Sanremo

Una delle gaffe di Sanremo che si ricorda maggiormente è quella di Jovanotti del 1989. Il cantante cantava il brano ‘Vasco’ e, mentre ripeteva il ritornello ‘No Vasco, no Vasco, io non ci casco’ è letteralmente cascato sui fiori di Sanremo.

A scivolare a terra come su una buccia di banana è stata anche Michelle Hunziker al festival di Sanremo 2007. La conduttrice è cascata a terra nel momento in cui si doveva esibire Roby Facchinetti e il figlio Francesco, che l’hanno soccorsa tempestivamente. Il pubblico ha sollevato il morale della Hunziker con un applauso e la svizzera ha risposto con una sonora risata.

