Scandali e polemiche al Festival di Sanremo: dal pancione finto di Loredana Berté alle chiacchiere sui cachet dei conduttori.

Non è Festival di Sanremo senza polemiche e scandali: ogni anno, che sia un problema di budget, di politica o altro, la kermesse della canzone italiana fa parlare di sé. Tanti episodi dal 1951 ad oggi: dall’esclusione di cantanti ai problemi di budget, da forti provocazioni (il pancione finto della Berté) a prese di posizione dei partecipanti in gara. Ecco quali sono stati le polemiche e gli scandali di Sanremo che nonostante sia trascorso del tempo (ma anche recenti) sono rimasti indelebili nella memoria.

Festival di Sanremo, le polemiche sui cantanti in gara

Non possiamo non nominare la canzone che negli anni ’60 venne eliminata suscitando numerosi dibattiti. È il 1968 e l’eliminazione del brano Meraviglioso di Domenico Modugno crea numerose polemiche da parte del pubblico.

Tre anni dopo, invece, è la canzone di Lucio Dalla a creare polemiche: il testo di Gesù Bambino prima di essere ammessa al Festival ha dovuto subire dei cambiamenti.

A proposito di cantanti: fece gridare allo scandalo la scelta di Adriano Celentano di cantare 24mila baci…dando le spalle al pubblico. Era il 1961.

FABRIZIO MORO

Nell’edizione del 2018, due cantanti sono stati incriminati a causa della loro canzone troppo simile ad un’altra: Fabrizio Moro e Ermal Meta. I due, infatti, hanno dovuto spiegare che la loro canzone Non mi avete fatto niente non era assolutamente un plagio. Poi la stessa canzone è risultata vincitrice della kermesse.

Le polemiche sono scoppiate anche per il caso Morgan: il cantante è stato escluso a causa di alcune dichiarazioni sull’utilizzo di droghe.

Nel 1986, invece, è Loredana Bertè a ricevere numerose critiche a causa della sua esibizione. La cantante, insieme alla sue ballerine, si è presentata sul palco con un finto pancione: una provocazione che ha infastidito il pubblico italiano.

Cinque anni dopo, è il turno della star internazionale Rod Steward: il cantante viene cacciato dal Festival. Il motivo? Si rifiuta di cantare i due brani previsti…

Nel 2020 prende piede la polemica su Junior Cally, rapper romano in gara a Sanremo, i cui testi delle canzoni, presenti nei suoi dischi già usciti all’epoca, sarebbero sessisti.

Come dimenticare la lite tra Morgan e Bugo nel 2020: il primo canta la canzone Sincero con un testo diverso e offensivo e il partner musicale esce di scena a metà del pezzo. Sgomento all’Ariston e delirio sui social.

Sanremo e i cachet dei conduttori

Per non parlare di tutti i super cachet che in molti hanno criticato: primo fra tutti troviamo Baglioni insieme a Carlo Conti. Entrambi sono stati insultati anche sui social a causa del loro grandissimo compenso. A seguire troviamo Gianni Morandi, il quale, sempre secondo la stampa, guadagnò la “modica” cifra di 800 mila euro... le polemiche non sono di certo mancate!

Gianni Morandi

Anche i soldi dati in beneficenza, come hanno fatto Celentano e Benigni, hanno suscitato scalpore. In passato, invece, hanno ricevuto numerose critiche Bonolis e la Hunziker.

Bonolis, infatti, avrebbe guadagnato circa un milione di euro, una cifra che causò addirittura un esposto alle Procure della Repubblica di Sanremo e alla Corte dei Conti da parte di Codacons. Ovviamente, per i problemi di cachet potremmo continuare ancora per molto…

Nel 2020 ci sono state molte polemiche sui cachet delle co-conduttrici del Festival, in particolare sulla disparità tra Georgina Rodriguez, compagna di Cristiano Ronaldo, che avrebbe chiesto un compenso per una serata di 140mila euro, a confronto delle altre che avrebbero ricevuto molto meno. Stessa cosa vale per Roberto Benigni, che avrebbe chiesto 300mila per fare da ospite in una delle serate.

Un’altra gaffe legata ai conduttori è legata ad Amadeus, che nel 2020 in conferenza stampa di presentazione disse le seguenti parole, ritenute sessiste, sulla co-conduttrice Francesca Sofia Novello, fidanzata di Valentino Rossi: “E’ una… come dire… una sorta di scommessa personale perché a volte non per forza devi conoscere, ero curioso… questa ragazza molto bella, ovviamente sapevamo essere la fidanzata di un grande Valentino Rossi, ma è stata scelta da me perché vedevo… intanto la bellezza, ma la capacità di stare vicino a un grande uomo stando un passo indietro malgrado la sua giovane età“.

Riproduzione riservata © 2023 - DG