L’ex fidanzato di Antonella Fiordelisi, Benincasa, ha rivelato qualche retroscena sul periodo prima di entrare al GF Vip.

Gianluca Benincasa è tornato a parlare dell’ex fidanzata Antonella, rivelando qualche informazione compromettente riguardo ad alcune promesse che l’influencer gli aveva fatto prima di entrare nella casa del Grande Fratello. Sembrerebbe infatti, secondo quanto detto da Gianluca, che Antonella aveva pianificato da tempo una ship all’interno del programma.

Gianluca Benincasa, le rivelazioni su Antonella

Benincasa è tornato a parlare dell’ex Antonella, questa volta all’interno di una room di Twitter. Secondo quando sostiene il ragazzo, Fiordelisi, prima di entrare al GF Vip, aveva pianificato una ship, senza però che questa andasse mai troppo oltre. Queste le rivelazioni choc di Gianluca: “Antonella non è mai stata innamorata da Edoardo e nemmeno presa. Lei è presa dalla ship, lei ama i Donnalisi. Come mai piange? Si dispera quando viene smascherata. Posso dirvi che l’unico momento in cui l’ho vista piangere davvero è quando lunedì scorso in puntata le dicevano che recitava. Ecco lei lì si è sentita offesa. Ma non le è importato nulla di Edoardo che avrebbe toccato la Murgia, anzi, lei lì ha capito che poteva giocare la carta della vittima, che funziona sempre. Antonella si è studiata anni di GF Vip. La scorsa edizione ce la siamo vista tutta insieme.

Antonella Fiordelisi

Ha anche aggiunto: “Il mio guardarla negli occhi quando sono entrato nella casa aveva un senso. Della serie ‘guarda sei andata troppo oltre rispetto a quello che io e te ci eravamo promessi’. Lei mi aveva promesso ‘io andrò lì a fare il mio gioco, sappi che farò anche la gatta morta, perdonamela questa cosa. Però ti posso garantire che anche se nasce una ship non sarà nulla di serio e non andrò mai oltre come sono andati altri in passato”.

