Nell’ultimo numero del settimanale Chi, Alfonso Signorini ha parlato dei cosiddetti Gintonic: Ginevra Lamborghini e Antonino Spinalbese.

Nell’ultimo numero del settimanale Chi, Alfonso Signorini ha parlato del rapporto che c’è tra Ginevra Lamborghini e Antonino Spinalbese. La coppia, all’intero della casa, all’insaputa degli autori, si era scambiata un bacio passionale in sauna.

Alfonso Signorini, il commento sui Gintonic

L’avventura di Ginevra Lamborghini all’interno della casa del Grande Fratello Vip era durata pochissimo, solamente due settimane prima di essere squalificata per la questione di Marco Bellavia. La ragazza, in lacrime, ha dovuto salutare tutti i concorrenti della casa compreso Antonino.

La coppia si è poi rivista due mesi dopo, quando Ginevra ha potuto rientrare nella casa come ospite. Proprio in questa occasione è scattato il bacio con Spinalbese, che ha poi spiegato: ““Avevo capito che in quel momento la telecamera non ci stava riprendendo e ci siamo dati un bacio“

Antonino Spinalbese

Ora entrambi sono single e l’uomo sarebbe interessato ad una conoscenza: “Ginevra mi piace perché è pura. Qualora non fosse qualcosa di serio, sono convinto che comunque lei farà parte della mia vita perché ci vogliamo bene. Lei riesce ad appoggiare ogni mio pensiero, ci siamo capiti con gli sguardi”

A parlare della coppia è arrivato anche Alfonso Signorini, che ha rivelato: “Ginevra e Antonino piacciono molto anche a me. Al GF Vip non hanno avuto modo di stare tanto insieme, ma la loro alchimia, contro la quale nulla si può, ha avuto la meglio. Comunque vada, amore o solido amicizia li aspetta un bel futuro!“

