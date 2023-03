Bianca Atzei ha partorito il suo primo figlio Noa Alexander lo scorso 18 gennaio, nato dall’amore con il fidanzato Stefano Curti. Sui profili social, la cantante ha pubblicato delle foto mostrando la cicatrice dovuta al parto cesareo, accompagnata da una dedica per il figlio.

Dopo la terribile esperienza dell’aborto spontaneo dell’anno scorso, Bianca Atzei ha dato alla luce suo figlio Noa Alexander lo scorso 18 gennaio, realizzando il suo sogno di diventare mamma. Dopo due mesi dal parto, ha voluto condividere con i fan le foto del suo corpo e nello specifico, della sua cicatrice dovuta al taglio cesareo.

Ad accompagnare la foto, una bellissima dedica al figlio: “Hai lasciato sul mio corpo il segno più bello della mia vita”. La cantante desiderava moltissimo un bambino e finalmente ora può stringere tra le braccia il suo piccolo Noa. Intervistata a Le Iene aveva rivelato di volere un parto naturale, ma probabilmente per alcune complicazioni ha dovuto scegliere il parto cesareo. Alcune foto subito dopo il parto, infatti, la vedevano a letto impossibilitata a muoversi, e i fan si erano molto preoccupati.

