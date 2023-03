Sulle condizioni di salute del pugile Daniele Scardina ha aggiornato il suo manager, spiegando nel dettaglio le cause del malore.

Daniele Scardina è attualmente ricoverato in coma all’ospedale Humanitas di Rozzano, dopo un malore avuto durante un allenamento. A parlare delle sue condizioni di salute è stato il suo manager Alessandro Cherchi, intervistato a Pomeriggio 5.

Daniele Scardina, le condizioni di salute

Alessandro Cherchi, manager del pugile, ha rotto il silenzio sulle condizioni di Scardina, che sembrano essere “gravi ma stabili”, dopo un intervento chirurgico di emergenza. L’uomo ha spiegato: “Si trattava di un allenamento di routine. Si sono lesionate due vene in seguito a un movimento brusco, una cosa che può capitare a chiunque“. Cherchi ha aggiunto: “In questo momento la pazienza è importante. Dobbiamo aspettare e pregare“.

Daniele Scardina

Stando a quanto racconta il manager, durante l’allenamento Scardina stava bene, è sceso dal ring normalmente e non c’era niente che potesse far pensare a qualche problema. Secondo il medico Mario Sturla, specialista in medicina dello sport: “Basta un movimento brusco del capo perché le vene ponte subiscano una torsione, causando così un’emorragia cerebrale“.

