Durante un fuori onda di RTL 102.5 i conduttori si sono lasciati andare a qualche commento di pessimo gusto sul cantante Ultimo.

Ultimo è stato recentemente intervistato a RTL 102.5, nel programma Password condotto da Nicoletta Deponti e Niccolò Giustini. Dopo l’intervista, però, i due conduttori si sono lasciati andare con commenti poco piacevoli nei confronti del cantante, ed è subito bufera sul web.

Scivolone a RTL, i commenti su Ultimo

Durante l’intervista al programma “Password” di Rtl, Ultimo ha raccontato della sua recente esperienza a Sanremo e dei retroscena sul suo brano “Alba” e sugli ultimi lavori musicali. Niccolò ha un carattere molto timido e schivo, e notoriamente ha sempre fatto fatica durante le interviste a parlare di sè e del suo lavoro. Nonostante questo, l’intervista sembrava essere andata bene e anche i due conduttori, Nicoletta Deponti e Niccolò Giustini, erano soddisfatti.

la signora in questione durante tutta l’intervista ha “elogiato” niccolò dicendogli cose del tipo “sei troppo bravo” “ma come fai” eccetera. per poi dare quest’affermazione “non è mica apposto”. sinceramente rimango senza parole di fronte a certe cose, che maleducazione. pic.twitter.com/0LAnsVYKsx — mery (@meeryconlae) February 28, 2023

Un commento di troppo, però, è uscito dalla bocca di Nicoletta Deponti. Dopo aver commentato il fatto che Ultimo faceva fatica a mantenere il contatto visivo, ha detto: “Sì ma quello lì non è mica a posto”. Un commento davvero poco professionale e di pessimo gusto nei confronti di un giovane ragazzo che ha ancora qualche difficoltà a stare al centro dell’attenzione. Lo stesso cantante ha parlato più volte delle sue insicurezze: “A volte passo per quello che non sono, sono molto timido e passo per essere schivo, riesco ad esprimermi solo nelle canzoni“.

Sui social è pioggia di critiche per il commento di Deponti su Ultimo. Un utente scrive: “Sinceramente rimango senza parole di fronte a certe cose, che maleducazione.”

