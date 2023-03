Chiara Nasti si gode la sua nuova vita da mamma. Da pochi mesi, infatti, la bella modella e influencer è diventata madre del piccolo Thiago avuto dal calciatore della Lazio e della Nazionale, Mattia Zaccagni. Sui social, con un tenero post, la donna ha fatto un bilancio di questo periodo vissuto dopo il parto sottolineando la felicità che il suo primo figlio le ha dato.

Come detto, Chiara Nasti si sta abituando alla nuova vita da madre del piccolo Thiago. Il suo primo figlio le ha decisamente stravolto le giornate e lei, nonostante qualche normale iniziale difficoltà iniziale, pare ora essere super felice di quanto sta vivendo.

Su Instagram, infatti, la ragazza ha spiegato: “Hai cambiato la mia vita radicalmente, a volte mi ritrovo a pensare alla mia vita di prima.. mi manca tutto quel tempo libero e spensieratezza sai? Però allo stesso tempo ti guardo e penso che non ci sia cosa più bella che potessi fare, osservarti mi rende felice e soddisfatta”, le parole della bella Chiara con tanto di foto mentre ha in braccio il suo bellissimo bimbo.

“La mia felicità dipende tutta da te adesso. Quando ti svegli e mi guardi con quel sorrisone mi fa scoppiare il cuore, sei tutto ciò che ho sempre desiderato”.

Una vera e propria dedica d’amore da parte della neo mamma che adesso sembra essere pronto anche ad un altro passo, quello del matrimonio col compagno Mattia.

I due, infatti, stanno ultimando i preparativi per le nozze. Il settimanale Chi ha anche anticipato la location scelta per il party che dovrebbe essere la suggestiva e romanticissima Villa Miani, una dimora storica con vista panoramica sulla Capitale. Alla cerimonia dovrebbero esserci circa 200 invitati.

Di seguito anche il post Instagram della nota influencer:

View this post on Instagram

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram