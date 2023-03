Apprensione attorno alla figura di Fedez che non si è presentato alla conferenza odierna del programma LOL 3. Ecco cosa è successo.

Cosa sta succedendo a Fedez? Il rapper, per il quale in queste ore c’è forte apprensione per l’assenza dai social, ha dato un altro segnale che qualcosa non vada per il verso giusto. L’artista, infatti, non si è presentato alla conferenza stampa della terza stagione di ‘LOL: chi ride è fuori’, programma di cui è conduttore insieme a Frank Matano.

Fedez assente alla presentazione di LOL 3

Fedez

L’assenza di Fedez dalla conferenza stampa di presentazione di LOL 3 non è stata, per ora, giustificata e questo ha generato un ulteriore motivo di preoccupazione attorno alla sua figura.

Nei giorni scorsi, infatti, il rapper si era mostrato visibilmente provato e affetto da problematiche di balbuzie che aveva fatto spaventare i suoi fan, anche a seguito delle voci di presunta crisi (ora apparentemente superata) con Chiara Ferragni.

Sulla sua assenza odierna per la trasmissione comica le uniche parole che sono arrivate sul conto dell’artista fanno riferimento a quelle di Serena Dandini che ha condotto appunto la conferenza stampa: “Ci segue da lontano”, ha detto la donna sul cantante.

Successivamente è toccato a Matano fare gli onori di casa, insieme alla Dandini e ovviamente ai concorrenti della terza stagione. Erano presenti i vari Herbert Ballerina, Fabio Balsamo, Luca Bizzarri, Cristiano Caccamo, Paolo Cevoli, Marta Filippi, Nino Frassica, Paolo Kessisoglu, Brenda Lodigiani e Marina Massironi e la special guest Maccio Capatonda.

Di seguito, invece, un vecchio post Instagram relativo proprio al programma:

