Clizia Incorvaia mamma orgogliosa. La donna ha deciso di dedicare un nuovo tatuaggio ai suoi figli, Nina e Gabriele, avuti rispettivamente dalla precedente relazione con Francesco Sarcina e con l’attuale compagno Paolo Ciavarro. Sui social la foto tenerissima con i bimbi e, ovviamente, con il disegno in loro onore.

L’influencer ed ex concorrente del Grande Fratello Vip ha pubblicato sul suo profilo social Instagram alcuni scatti che la ritraggono insieme ai figli Nina e Gabriele. Tra queste foto ha mostrato per la prima volta anche il secondo tatuaggio che ha voluto dedicare ai suoi piccoli.

Clizia Incorvaia, infatti, dopo le iniziali dei nomi scritte appena sotto il seno mostrate poco tempo fa, questa volta ha fatto di più scegliendo le immagini dei piccoli “stilizzati” in versione cartoon, sulla parte interna del braccio.

Si vede una bambina con i capelli lunghi e la gonna a pois che stringe tra le mani un mazzo di fiori. Ma non solo. Accanto a lei anche un bambino con un piccolo palloncino a forma di cuore.

La donna ha accompagnato il suo post social da una didascalia significatica: “I miei bambini eternamente con me”.

L’ex gieffina, come detto, è mamma di Nina e Gabriele. La prima figlia è nata dalla precedente relazione con il cantante Francesco Sarcina, mentre il secondo con l’attuale compagno Paolo Ciavarro nel febbraio del 2022.

Il suo post ha generato tantissime reazioni con i fan, oltre 700 mila seguaci, che sono rimasti piacevolmente sorpresi da questo gesto molto dolce e tenerissimo verso i suoi bambini.

Di seguito anche il post Instagram della donna con le immagini insieme ai bimbi dove è ben visibile il tatuaggio:

