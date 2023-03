Il noto programma “di cucina” MasterChef è giunto ormai alla dodicesima edizione. Nel corso degli anni sono stati tanti i volti che si sono susseguiti tra i fornelli. Alcuni di questi hanno fatto la storia tra vittorie e piatti celebri, altri, invece, vengono tragicamente ricordati per altre ragioni. Degli ex concorrenti, infatti, sono morti lasciando il pubblico senza parole. Vediamo chi ci ha lasciato…

Andiamo in ordine di edizione. In tanti ricorderanno Alberto Naponi detto “Il Napo”. L’uomo, 75 anni, era stato concorrente di MasterChef nella terza edizione. Il 25 gennaio 2021, però, la tragica notizia della sua morte a Cremona, sua città natale. “È con grande dolore che salutiamo Alberto Naponi, aspirante chef della terza edizione di MasterChef Italia. Ciao Alberto”, aveva scritto sui social proprio la trasmissione targata Sky.

Era la quarta edizione del talent tra i fornelli e Paolo Armando si era messo in evidenza con i giudici di quella edizione Carlo Cracco, Joe Bastianich e Bruno Barbieri. L’uomo è venuto a mancare il 17 giugno 2021 a soli 49 anni, stroncato da un infarto nella sua casa di Madonna dell’Olmo, in provincia di Cuneo.

Nella storia più recente del programma, in tanti si ricorderanno di Nonna Anna. La donna si chiamava Anna Martelli e aveva partecipato all’ottava edizione della trasmissione. Ex infermiera di Pecetto Torinese, fragile all’apparenza ma molto forte e determinata era stata la più anziana concorrente dello show. La signora era morta l’8 agosto 2021. “È con grande dolore che salutiamo Anna Martelli, indimenticabile aspirante chef di MasterChef Italia 8. Il nostro pensiero va ai suoi cari e a lei, ora di nuovo con il suo Maciste”, le parole del talent all’epoca.

Riguarda sempre MasterChef ma l’edizione Junior. Nel 2014 c’era anche il piccolo Andrea Pace a partecipare alla nota trasmissione. Il 13enne, che soffriva di problemi di salute dai primi mesi di vita, è morto nel 2017.

