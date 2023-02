Per i telespettatori e per gli utenti social non ci sono più dubbi: a MasterChef 12 c’è una nuova coppia. I due piacciono tantissimo…

Non solo gli chef Cannavacciolo, Locatelli e Barbieri. A MasterChef chi si prende la scena sono i concorrenti. Nell’edizione in corso sono assoluti protagonisti Nicola e Lavinia e non solo tra i fornelli. Cosa succede tra i due? Per tanti, si può già parlare di “coppia”…

Nuova coppia a MasterChef 12? Il web è sicuro

MasterChef Italia, Giorgio Locatelli, Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri

Sarà l’emozione di trovarsi in una cucina speciale, davanti a degli chef stellati e l’adrenalina di cimentarsi ogni giorno con prove nuove. Ma a MasterChef la scintilla si può dire benissimo che non sia solo quella che parte dai fornelli.

Infatti, sembra proprio esserci del tenero tra due aspiranti chef. Parliamo di Nicola e Lavinia che fin dalle prime battute del programma hanno attirato l’attenzione del pubblico che, nel giro di poche puntate, ha subito “formato la coppia”.

Gioco di sguardi, simpatie e dolcezze. E se persino l’account Tik Tok della trasmissione crea contenuto ad hoc per i due, si può dire che il gioco è fatto. I “Laviniola“: così vengono chiamati i due ragazzi che si danno battaglia in cucina a colpi di piatti speciali e prelibatezze ma che poi, forse, una volta terminata la competizione, si rilasseranno insieme tra frasi dolci e una conoscenza che magari proseguirà anche dopo il programma.

I due sono già i beniamini dei telespettatori che non vedono l’ora di scoprire se la loro relazione resterà solo un “piatto incompiuto” o sarà un capolavoro degno di un ristorante stellato.

Di seguito anche uno dei tanti video presenti su Tik Tok che fanno riferimento alla possibile coppia:

