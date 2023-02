Un nuovo scatto social di Chiara Ferragni ha generato tantissime polemiche. Il motivo? Un completino intimo eccessivamente provocante…

Bellissima e in formissima. Ma Chiara Ferragni in intimo, con qualche trasparenza, proprio non riesce a convincere tutti. Anzi. Il suo ultimo post Instagram ha scatenato tantissimi commenti negativi che, come al solito, spaziano dalle forme della donna alla questione che “una madre non dovrebbe mostrarsi così”.

Chiara Ferragni in intimo trasparente: è polemica

Chiara Ferragni

“Mi sento me stessa indossando questo completino”. Questa la frase che accompagna un recente post Instagram di Chiara Ferragni che la vede protagonista di una serie di foto in intimo nero con diverse trasparenze, specie nella zona del lato A.

Degli scatti che mostrano l’imprenditrice digitale in tutta la sua bellezza ma che, per l’ennesima volta, hanno generato grosse polemiche tra i seguaci della donna. Diversi, infatti, i commenti riguardo il suo aspetto fisico e le “poche forme”. Molti altri, invece, quelli che sono tornati alla carica con il discorso che una madre non dovrebbe mostrarsi in certe situazioni e in foto di questo tipo.

La trasparenza nella zona del décolleté, poi, è stata la “ciliegina” per gli haters che hanno ritenuto davvero eccessivo mostrarsi in questo modo.

La Ferragni, per ora, non ha risposto a nessuno e siamo sicuri che “tirerà dritta” senza badare a certi commenti. Nella sua mente, adesso, c’è solo la concentrazione in vista di Sanremo…

Di seguito anche il post Instagram dell’imprenditrice digitale dove è possibile vedere tutti i commenti, positivi e negativi ricevuti:

