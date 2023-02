La coppia nata a Uomini e Donne verso le nozze? Ida Platano e Alessandro Vicinanza hanno lanciato un segnale…

Non sarebbe la prima coppia a dirsi il fatidico “sì” ma quello che sembra essere un chiaro indizio di nozze tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza coglie tutti di sorpresa. La coppia nata a Uomini e Donne, dopo aver lasciato il programma, pare super innamorata ed evidentemente pronta al grande passo, cosa che smentirebbe i recenti rumors che vorrebbero la loro relazione “fake”.

Ida Platano e Alessandro Vicinanza si sposano?

Maria De Filippi

Come anticipato, tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza potrebbero esserci progetti di nozze. La donna, in queste ore, ha lanciano un indizio molto forte su Instagram che tutti i fan, e non, dell’ex dama non hanno potuto fare a meno di notare.

Di cosa si tratta? L’ex volto di Uomini e Donne ha prima pubblicato una storia dove si mostra, innamoratissima, insieme al suo Alessandro con una dedica dolcissima: “Mi lasci addosso dei sorrisi che io potrei andarci in giro e il cielo me li invidierebbe”.

Successivamente ha pubblicato una foto di quelle che sembrano essere due fedi o fedine di fidanzamento. Il dettaglio che fa pensare al matrimonio, però, è anche un altro. La musica di sottofondo scelta. “Ti sposerò perché” di Eros Ramazzotti. Una canzone che lascia pochi dubbi sul significato.

Da capire se si è trattato solo di un modo giocoso di “farsi vedere” o se effettivamente ci sia sotto il fatidico “sì”.

Di seguito, invece, un recente post Instagram della coppia:

Riproduzione riservata © 2023 - DG