Nuovo caso al GF Vip? Sembra proprio di sì, almeno stando alle lamentele dei telespettatori nei confronti di Attilio Romita.

Non c’è spazio per momenti di tranquillità nella Casa del GF Vip. Nuova bufera in arrivo, questa volta nei confronti di Attilio Romita (ma anche per qualche altro concorrente) a causa di alcune parole giudicate in modo molto negativo da telespettatori e utenti social nei confronti di Oriana Marzoli.

Attilio Romita nella bufera al GF Vip

Attilio Romita

Come detto, Attilio Romita è finito nella bufera per alcune parole che non sono passate inosservate ai telespettatori del GF Vip e ai tanti utenti social che hanno poi condiviso quanto accaduto rendendo l’episodio ancora più virale.

Tutto succede quando il giornalista e altri compagni della Casa – Daniele Dal Moro, Antonino Spinalbese, Andrea Maestrelli – stavano pensando ad un modo per far parlare tra loro Daniele e Oriana tra cui nell’ultimo periodo è parso evidente un certo feeling.

Da parte sua Dal Moro ha rifiutato l’idea di un confronto con la donna e “il gruppo” ha ipotizzato un modo per far avvenire tale confronto.

Peccato che il piano ipotizzato abbia visto l’utilizzo di modi e termini che non sono piaciuti. In modo particola una frase di Romita ha generato una grossa polemica in quanto inciterebbe alla violenza sulle donne.

Il giornalista ha proposto la sua idea ad Antonino dicendo: “Noi ci mettiamo qua nel corridoio, lui le dice ‘senti ti voglio parlare senza telecamera’. Appena è buio quando entra le saltiamo addosso“.

Sebbene i discorsi fossero assolutamente in modo goliardico e si pensava più a fare uno scherzo alla Marzoli, la vicenda ha generato lo sdegno di tanti che chiedono, ora, provvedimenti.

Di seguito alcuni post Twitter di vari utenti che chiedono provvedimenti per il giornalista:

#gfvip la frase di Attilio su Oriana non deve passare innoservata perchè incita alla violenza



"la chiudiamo in una stanza e le saltiamo addosso"

nn è accettabile — la Bebè (@peppecono75) February 2, 2023

il parrucchiere che vuole denunciare Oriana ma non si fa problemi insieme agli altri a parlarle dietro e addirittura nel voler architettare uno scherzo (di pessimo gusto con Attilio) è proprio ridicolo e patetico pic.twitter.com/tYwYzwVIuM — IntolleranteAlLattosio😷 CAZZIMMA ERA 🐝 (@lattesclero) February 2, 2023

Stanotte abbiamo assistito a una roba gravissima in cui un gruppo di persone: Daniele, Antonino, Antonella, Attilio e Andrea parlano di una donna (Oriana) come un mero pezzo di carne per scopi sessuali. Vergogna! @GrandeFratello #gfvip #oriele #orianistas — Fabiana Alba🌅 (@__Fabiana___) February 2, 2023

