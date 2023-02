Grosso spavento per Bianca Balti che sui social ha raccontato una disavventura capitata alla figlia mentre si trovava a scuola.

Per fortuna, alla fine, è stato solo un terribile spavento. Ma per Bianca Balti, parola sua, è stato “un colpo al cuore” quanto accaduto a sua figlia mentre si trovava a scuola. La nota modella, infatti, ha raccontato via social che un uomo armato ha causato non pochi problemi in queste ore nell’istituto scolastico della sua piccola.

Il racconto di Bianca Balti

Bianca Balti

Tutto ha avuto inizio questa mattina, quando via Instagram con alcune stories, Bianca Balti è parsa visibilmente scossa e quasi in lacrime: “Ho ricevuto un messaggio dalla scuola… hanno messo tutti i bambini in classe perché c’era dell’attività della polizia e il mio cuore è esploso di paura”, ha ammesso la donna.

Certamente molto spaventata per la sua piccola Mia, la modella ha aggiunto: “Per fortuna non è successo niente perciò sto tornando a casa. Però l’idea che mia figlia di 7 anni, suona l’allarme a scuola e deve andare in classe a chiudersi a chiave.. è folle”. Quanto accaduto, secondo la bella Bianca, è “il lato meno cool di vivere in America”.

Dopo tanti messaggi da parte dei seguaci, la Balti ha voluto ulteriormente rassicurare tutti con tanto di storia social con la figlia: “Voglio rassicurare chi mi ha scritto. Mia non si è spaventata. Mi ha detto ‘c’era qualcuno con una pistola nel quartiere ed allora ci siamo chiusi in classe’. Triste, ma meglio così. La mia paura era pensarla terrorizzata in classe senza la mamma. Ma lei stava bene”.

Di seguito, invece, un vecchio post Instagram della modella:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG