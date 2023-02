Tante critiche per Clizia Incorvaia dopo una foto con gli addominali ad un anno dal parto. Tanti utenti l’hanno criticata e lei ha risposto.

Una foto: tanto è bastato a generare una serie di critiche pesanti nei confronti di Clizia Incorvaia che si era limitata a mostrata i risultati ottenuti ad un anno dal parto. Pancia piatta e addominali. Un qualcosa che ha infastidito tante persone che, nel giro di poche ore, hanno commentato a raffica in modo molto duro il suo post Instagram.

Clizia Incorvaia: la foto, le critiche e la risposta

Clizia Incorvaia

Come detto, Clizia Incorvaia ha pubblicato una foto su Instagram nella quale col suo outfit mostrava la pancia scoperta e gli addominali “ritrovati” ad un anno di distanza dal parto. “E finalmente dopo quasi un anno dalla nascita di Gabri fanno capolino gli addominali di cui non ricordavo l’esistenza. No, non sento freddo”.

E la prima risposta è del compagno Paolo Ciavarro: “Aspetto con ansia che spuntino anche a me”, sono gli altri commenti a prendersi la scena perché piuttosto duri e “antipatici” verso la donna.

“Fate passare un messaggio sbagliato e fate sentire sbagliate tutte quelle donne che non possono a un anno dal parto tornare in forma. Ci vorrebbero più rotoli sui social”, ha scritto un utente. “Sicuramente la pancia è passata dal chirurgo plastico, dopo due gravidanze normalmente la pancia delle donne non torna più come da adolescente”, ha invece scritto un altro.

Proprio questo ultimo commento non è piaciuto a Clizia che lo ha condiviso nelle sue stories e ha risposto: “Mi fanno ridere i commenti così! Esiste lo stile di vita sano, ossia mangiare bene, bere tanta acqua, non fumare, allenarsi 2 o 3 volte alla settimana e si ritorna alla propria forma di partenza”.

E ancora: “Ragazze, nella vita ci vuole impegno, obiettivi e per carità, priorità […] E poi nonna Maria docet ‘9 mesi per mettere e 9 per togliere la pancia’”.

La donna ha poi concluso: “Io condivido le mie esperienze di una mamma che vuole tutto tranne che essere perfetta”.

Di seguito il post Instagram della donna che ha generato tantissima polemica:

