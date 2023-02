Un regalo speciale per la sua Sharon Fonseca: così Gianluca Vacchi stupisce la compagna e torna sulla bocca di tutti…

Vi ricordate di Mister Enjoy? Vi semplifichiamo il compito: stiamo parlando di Gianluca Vacchi. Il noto imprenditore e star del web è tornato in queste ore a far parlare di sé. Il motivo? Un regalo super costoso per il compleanno della compagna Sharon Fonseca.

Il regalo di Gianluca Vacchi a Sharon Fonseca

Gianluca Vacchi

Per festeggiare nel modo migliore i 28 anni della sua Sharon Fonseca, Gianluca Vacchi ha scelto di fare le cose in grande. Non solo l’organizzazione studiata alla perfezione per sorprendere la dolce metà ma anche per le “dimensioni” del regalo e il suo costo.

Infatti, l’imprenditore ha condiviso sui social alcuni dei momenti che hanno caratterizzato il compleanno della donna compresa la sorpresa che le ha organizzato. Vacchi le ha fatto trovare una macchina come dono. Non una qualsiasi ma una Range Rover che ha scelto di personalizzare grazie al car wrapping. Infatti la carrozzeria è ricoperta col velluto.

Ma c’è di più. Infatti, non sembra trattarsi del “classico” modello. Si tratterebbe di una SV Carmel Edition di cui esistono solo 17 esemplari. Il suo costo? Non certo alla portata di tutti: 345 mila dollari. Per rendere tutto ancora più speciale, la vettura era ulteriormente personalizzata con le iniziali della donna.

Va detto che questo genere di regali non è una novità per lui e neppure per lei. Già nel 2020 Gianluca le aveva donato una macchina sportiva e a San Valentino 2021 ne era arrivata un’altra bianca.

A completare il momento sorpresa ed emozione, anche un’altra super emozionante situazione: una torta con le candeline portata direttamente dalla loro bambina.

Alla sera, poi, fiori e cena speciale. Un’organizzazione degna di Mister Enjoy!

Di seguito anche il recente post Instagram dell’imprenditore con tanto di video con regalo e festeggiamenti:

Riproduzione riservata © 2023 - DG