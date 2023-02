Manca davvero poco al Festival di Sanremo 2023 e Chiara Ferragni è arrivata in città. Nella villa dove alloggia anche un angolo speciale…

Protagonista della prima e dell’ultima serata del Festival di Sanremo 2023 come co-conduttrice insieme ad Amadeus, Chiara Ferragni ha dato inizio ufficialmente all’avventura “sanremese”. L’imprenditrice digitale, infatti, è partita alla volta della città ed è anche già arrivata a destinazione. Nella villa che la ospiterà, oltre ad una vista spettacolare, anche un angolo ad hoc molto speciale…

Chiara Ferragni si prepara a Sanremo

Chiara Ferragni

Il prossimo 7 febbraio inizierà ufficialmente il Festival della canzone italiana e Chiara Ferragni ha già dato il via alla sua avventura di co-conduttrice. La moglie di Fedez, infatti, è arrivata a Sanremo e ha già mostrato alcuni dettagli del suo alloggio extra lusso che la ospiterà in questi giorni.

La bella Chiara vivrà in una villa sulle colline vista mare, con piscina a sfioro. Sui social la donna ha mostrato il grande panorama ma anche un dettaglio davvero speciale che ha già creato sopra un mobile della camera che la ospiterà.

La Ferragni lo ha denominato come “angolo portafortuna”. Facile intuire a cosa servirà questo spazietto. Sopra il mobile sono presenti tutti i doni ricevuti in questi giorni da amici e parenti per propiziare un buon debutto al Festival. Tra questi un biglietto d’auguri del suo team che, aperto, fa ascoltare le voci dei collaboratori che urlano uno scaramantico “merda, merda, merda”. Presente poi una sua foto con una smorfia e tante altre cose come un tenero disegno firmato dalla figlia Vittoria.

Di seguito anche il post Instagram della donna mentre saluta la famiglia in vista della partenza per Sanremo:

Riproduzione riservata © 2023 - DG