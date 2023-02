Pronta al grande passo: Francesca Ferragni si sposerà e sta provvedendo a scegliere e provare l’abito. Sui social le foto…

La data resta ancora nascosta ma quello che è certo è che Francesca Ferragni, sorella di Chiara e Valentina, sarà presto sposa. Ad annunciarlo, a modo suo, la stressa donna con un post social nel quale ha mostrato le prove dei vari abiti (ma non quello che ufficialmente indosserà).

Francesca Ferragni si sposa: prove abito social…

“Eh si, ho scelto il mio abito da sposa! È stato divertente e anche un po’ emozionante. Questi alcuni degli abiti che ho provato”, ha scritto Francesca Ferragni a corredo del suo post Instagram dove sono presenti tanti scatti di svariati abiti provati.

Poi anche una precisazione: “Ovviamente (e qui si è rivolta al compagno), la mia scelta non è tra questi ma ci credete che dopo un’ ora avevo già deciso?”.

Il riferimento al suo futuro marito, Riccardo Nicoletti, è davvero simpatico e, più che mai, necessario dato che per i più scaramantici, porta male farsi vedere con l’abito delle nozze prima del fatidico giorno.

Tantissimi sono stati subito i commenti alle immagini della Ferragni. Presente, e non poteva essere altrimenti, il messaggio di Chiara, tra le prime a mandarle tanti cuoricini.

Come detto, per ora, non è ancora stata annunciata la data del matrimonio. Sicuramente molto presto la stessa Francesca dirà qualcosa in più…

Di seguito il post Instagram della donna con una serie di foto delle prove:

