L’AD di Mediaset Pier Silvio Berlusconi ha avuto modo di parlare di come si comporterà la sua rete la settimana di Sanremo e non solo.

Mediaset risponderà alla Rai nei giorni del Festival di Sanremo e lo farà per dare una valida alternativa ai cittadini e non darà luogo ad una ‘controprogrammazione’. Questo, in sintesi, il pensiero di Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato della rete, che ha parlato agli organi di stampa del 2022 appena concluso e di cosa accadrà nei prossimi giorni con l’appuntamento musicale.

Le parole di Pier Silvio Berlusconi

Pier Silvio Berlusconi

Su come si comporterà Mediaset verso il Festival di Sanremo, Pier Silvio Berlusconi ha spiegato: “Non abbiamo alcuna intenzione di fare ‘controprogrammazione’ al Festival di Sanremo: evitiamo dopo molti anni il disarmo assoluto. Abbiamo visto che durante i mondiali in Qatar i nostri ricavi non ne hanno risentito e abbiamo deciso di mantenere una settimana a prezzo normale e non scontato per la pubblicità”.

A proposito del Festival, l’amministratore delegato Mediaset ha dato un parere sull’intervista che dovrebbe vedere protagonista il leader dell’Ucraina Zelensky: “Da un lato c’è la questione della libertà di espressione: un presidente che vuole far sentire la sua voce e tutti noi siamo con lui e con l’Ucraina. La Rai deve fare le sue scelte e da editore non voglio mettere becco. Dall’altro c’è il mio essere cittadino che paga il canone e non riesco a non essere trasparente: a me che Zelensky ‘intervenga a Sanremo’ con tutto quello che si deve dire a favore dell’Ucraina e della situazione che stanno vivendo, non fa piacere. Mi sembra una ricerca di visibilità che un pochino mi turba, preferirei di no”.

Di seguito anche un recente post Instagram con i preparativi per il Festival:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG