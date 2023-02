La fidanzata di Damiano dei Maneskin è da tempo vittima degli attacchi degli hater. Affetta da vulvodinia e fibromialgia, Giorgia Soleri è costretta a fare i conti con i leoni da tastiera che continuano a mettere in dubbio la sua sofferenza. Solita replicare ai continui commenti di chi la ritiene “grassofobica” più che malata, la giovane influencer ha recentemente deciso di abbandonare – forse solo momentaneamente – i social per allontanarsi dalle vibrazioni negative.

Poco prima di decidere di abbandonare Instagram e Twitter, Giorgia si è lasciata andare ad un duro sfogo.

“Devo sorbirmi ‘sta gente, che dopo due minuti su Google si sente in diritto di negare, sminuire, invalidare il mio dolore – ha sbottato lei – . Io una malattia cronica, non la augurerei nemmeno al mio peggior nemico, ma ammetto che vorrei farvi provare 10 minuti del mio dolore”.

Dopo questo sfogo, quindi, la Soleri ha chiuso i suoi account e fatto perdere le sue tracce. Si tratta di una decisione irreversibile o solo momentanea, destinata a permetterle di disintossicarsi dalle influenze negative e vivere una vita più serena?

