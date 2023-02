La storia tra Marracash ed Elodie sembrava destinata a durare per sempre, invece anche loro si sono lasciati: ecco perché.

A raccontare i motivi per cui l’amore tra Marracash ed Elodie non è durato è stata Ornella Vanoni. La cantante, intervistata dal Corriere della sera, ha svelato un aneddoto riguardante la relazione tra i due artisti conosciutisi grazie al singolo Margarita. Il set di quel video clip fu galeotto e da quel momento tra il rapper e la cantante ex di Amici esplose un amore folle.

Ornella Vanoni, la verità su Elodie e Marracash

Elodie e Marracash sembravano innamoratissimi, poi dopo un lungo fidanzamento decisero di separarsi nonostante lei lasciasse intendere di essere molto legata a lui.

“Non amerò mai più nessuno come Marracash”, disse in un’intervista, salvo poi farsi vedere qualche settimana più tardi insieme ad Andrea Iannone con cui, pare, andrà presto a convivere.

Le motivazioni della rottura tra Elodie e il rapper, però, sono da trovare nell’atteggiamento di lei che, come raccontato da Ornella Vanoni, era una “donna poco accudente”.

“Marracash mi parlava di Elodie, ma aveva bisogno di una donna accudente – ha spifferato l’artista -. Tutti gli uomini ce l’hanno: sono lavati, stirati e coccolati dalle mogli”.

Riproduzione riservata © 2023 - DG