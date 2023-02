Antonella Fiordelisi finisce al centro della polemica del web per aver rifiutato di partecipare al gioco delle “promo fake” del Gf Vip.

Come di consueto, il Grande Fratello Vip organizza il giovedì sera il classico game night che coinvolge tutti i concorrenti della casa. Nelle ultime ore, però, sta facendo il giro della rete il video che racconta come Antonella Fiordelisi si sia rifiutata di partecipare al “promo fake” asserendo di non voler “fare cretinate” visto che ha già presentato un vero spot di una nota catena.

Antonella Fiordelisi, il web la deride

“No, queste cretinate no. Non lo voglio fare! – ha detto lei a Edoardo Donnamaria e Edoardo Tavassi che le chiedevano se volesse occuparsi del “promo fake” del Gf Vip – .Io ho fatto lo spot di Acqua e sapone, una cosa importante”.

“Non è che mi posso mettere a fare la cretina così! E lo so che l’ha fatto anche Patrizia Rossetti, ma è una cosa che non mi piace sinceramente che devo stare così per tutte le cose importanti che ho fatto sinceramente non mi va”, ha continuato la Fiordelisi inconsapevole del fatto che le sue dichiarazioni sarebbero presto state oggetto di derisione da parte del web.

“Ci scusi, Gina Lollobrigida”, ha ironizzato qualcuno, “La Loren non si abbassa a fare questi giochi”, “Per tutte le cose importanti? Ma chi ti conosce! Io mi ricordo di te solo per il gossip che hai divulgato su Higuain!”, hanno scritto ancora in rete, “Vieni pagata un sacco di soldi cara Antonellina, che ti costa partecipare? Ah ricordati che proprio gli sponsor vi pagano e anche bene”, ha commentato qualcun altro.

