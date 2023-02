Ospite di Stasera c’è Cattelan, Elettra Lamborghini ha spiazzato tutti raccontando di essere in terapia a causa di tre traumi subiti.

Elettra Lamborghini è recentemente finita al centro del gossip per la lite con la sorella maggiore Ginevra, che ne ha pubblicamente parlato nella casa del Gf Vip. Tra le due continua ad esserci grande distanza, anche se i rumors parlano di un lentissimo riavvicinamento e di una probabilità di riappacificazione tra le due. Ospite di Alessandro Cattelan, però, Elettra ha ammesso di stare attraversando un brutto momento.

Elettra Lamborghini, in terapia a causa di tre traumi

Tempo addietro, Elettra Lamborghini aveva raccontato sui social di soffrire quando si trova in luoghi chiusi o troppo affollati, ammettendo di aver bisogno dell’aiuto di una psicanalista.

Così, nel corso dell’intervista a Stasera c’è Cattelan, la cantante ha spiegato: “Come va? Eh.. Questo è un periodo brutto per me, sono triste e disillusa dalle persone”.

Così è iniziato il lungo sfogo dell’ereditiera, che ci ha tenuto a precisare di non essere in crisi con il marito, il dj Afroack.

“Quest’anno saranno tre anni che mi sono sposata, con lui parlo in inglese ma ho imparato a capire anche l’olandese. Nessun problema con mio marito per fortuna – ha chiarito – .Ma trovo in generale che le persone siano un po’ troppo cattive e la prendo troppo sul serio”.

Dopo aver trascorso gli ultimi giorni in lacrime, Elettra ha continuato a spiegare: “Davvero è un periodaccio per me, ma mi sto facendo aiutare, sono in terapia. Ho già fatto due incontri. Sto facendo una terapia che lavora sui traumi e io credo di averne avuti tre. Due non te li racconto, ma uno è quello che non riesco a superare la morte della mia cavalla. L’avevo presa che avevo tre anni”.

