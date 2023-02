Gué Pequeno silura i guru dei social e gli influncer nel corso dell’intervista a Stasera c’è Cattelan: grandi applausi dal web.

Negli ultimi periodi, molti canali social si occupano di come fare soldi facili attraendo in particolar modo i giovani della nuova generazione. Se n’è parlato nel corso dell’intervista di Alessandro Cattelan a Gué Pequeno, che non ha usato giri di parole nel definire in maniera negativa e assolutamente dispregiativa gli influncer e i guru dei social.

Gué Pequeno, parole al vetriolo contro i guru dei social

“Se tu avessi una formula segreta per diventare subito miliardario, la diresti? Io no. La cosa per me assurda è che l’obiettivo finale sia non lavorare – ha commentato subito il rapper – . Capisci? È quella la cosa strana. Cioè: tu fai questo senza lavorare. È un po’ come ai miei tempi quando la gente voleva diventare velina o calciatore”.

“Adesso tutti o guru o influencer oppure la roba delle criptovalute – ha sottolineato ancora Gué – .La gente dice: ‘No ma io, io ho smesso di lavorare’. Allora io che lavoro sono un cogl**ne? Non lo capisco e questo è il messaggio che passa”.

Ecco, poi, l’attacco diretto a chi dispensa consigli economici facendo l’influencer. “Poi sai che cosa? Senza mancare di rispetto a nessuno, anzi sì tanto ormai: ma io posso accettare un consiglio economico-finanziario da un influencer che non ha la terza media o da una che sta a pecora su OnlyFans?”.

Il suo intervento ha fatto presto il giro dei social e su TikTok tanti utenti hanno applaudito alle parole del rapper.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG