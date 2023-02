Colonna portante della musica leggera italiana con oltre 50 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, Gianni Morandi ha esordito sul palcoscenico di Sanremo quando era ancora giovanissimo. Correva l’anno 1972, lui indossava un elegantissimo completo scuro con cravatta e il viso era lo stesso di oggi: lo sguardo sereno e quel sorriso dipinto in volto che lo accompagna ancora. Cantava “Vado a lavorare” e si classificò quarto.

Il video che racconta l’esordio di Morandi a Sanremo è un vero e proprio reperto storico. Dopo il 1972, tuttavia, il cantante è stato più volte concorrente della gara canora.

Salito sul palco del Teatro Ariston per ben sette volte – vincendo nel 1987 insieme a Umberto Tozzi e Enrico Ruggeri con l’indimenticabile Si può dare di più – Gianni Morandi è stato anche uno dei conduttori del Festival, nel 2011 e nel 2012.

Così, dopo aver fatto ballare e cantare la platea di Sanremo lo scorso anno con Apri tutte le porte, brano che era stato scritto da Jovanotti, Amadeus ha deciso di riportarlo in riviera come co-conduttore di tutte e cinque le serate.

