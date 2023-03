Caos dentro la Casa del GF Vip con Daniele Dal Moro furioso con Oriana Marzoli. Volano parole grosse dopo alcune “rivelazioni”…

Non c’è un attimo di pausa e di serenità all’interno della Casa del GF Vip. Protagonisti, questa volta, Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli con il ragazzo che si è arrabbiato moltissimo con la modella per alcune conversazioni avute con Martina…

Daniele Dal Moro si infuria con Oriana: cosa è successo

Daniele Dal Moro

Sale la tensione, come detto, all’interno della Casa del GF Vip, forse anche in vista della puntata live su Canale 5. Protagonisti Daniele Dal Moro, Oriana Marzoli e Martina Nasoni.

In modo particolare il ragazzo se l’è presa con la modella venezuelana per aver avuto una conversazione privata con Martina proprio su di lui.

Oriana, infatti, ha chiesto a Martina, ex ragazza del giovane modello, consigli su come avere un rapporto ottimale con lui: “Voglio capire un po’ come fa”, ha detto la venezuelana. Dal canto suo Martina le ha spiegato: “Se tu gli dici ‘fidanziamoci’ lui va in tilt, ma non perché non gli piaci ma perché ha paura”.

Proprio da questa conversazione sarebbe arrivata la rabbia di Dal Moro una volta venuto a sapere del dialogo: “Ti vai a confidare delle cose nostre con una con cui nemmeno mi parlo? Vai a parlarci tu, di me, quando io non parlo e me ne sto zitto?”, lo sfogo del ragazzo.

Oriana ci è rimasta male ma pare averlo fatto in buona fede. Infatti, parlando con Luca Onestini ha detto: “Non l’ho fatto con cattiveria. Mi dispiace, non volevo farlo stare male”. Staremo a vedere come si concluderà la questione.

Di seguito il post Instagram del GF con parte dello sfogo del ragazzo prima con altri concorrenti e poi con la diretta interessata:

