Dopo il successo delle prime due edizioni, su Amazon Prime Video arriva LOL 3: dai comici ai presentatori, tutto sullo show.

LOL – Chi ride è fuori è uno dei contenuti di Amazon Prime Video di maggiore successo: ha saputo conquistare immediatamente il pubblico e la versione italiana dello show comico ha fatto da traino anche a quelle straniere, le cui puntate sono disponibili sempre su Amazon Prime Video e che hanno saputo avuto un successo altrettanto grande. Dopo le prime due stagioni, sulla celebre piattaforma streaming arriva ora LOL 3: dai comici protagonisti dello show ai presentatori, vediamo ora tutto quello che c’è da sapere a riguardo.

LOL 3, il cast: i comici protagonisti della nuova edizione

A sfidarsi a colpi di battute e di gag in LOL 3 sono dieci concorrenti: Herbert Ballerina, Fabio Balsamo, Luca Bizzarri, Cristiano Caccamo, Paolo Cevoli, Marta Filippi, Nino Frassica, Paolo Kessisoglu, Brenda Lodigiani, e Marina Massironi.

LOL 3

Per tutti si tratta ovviamente della prima partecipazione al programma. Fabio Balsamo non è però il primo dei The Jackal a partecipare al programma: nella prima edizione erano presenti anche Fru e Ciro Priello, che ha inoltre vinto la prima edizione di LOL – Chi ride è fuori.

Le regole del gioco a cui i dieci concorrenti sono sempre le stesse: tutti i comici si ritroveranno chiusi all’interno della stessa stanza e dovranno cercare di far ridere gli altri. Alla prima risata arriva un’ammonizione, alla seconda l’eliminazione: vince il programmo il comico o la comica che riuscirà a rimanere serio più a lungo senza ridere alle battute o alle gag dei compagni di avventura.

LOL 3: quando inizia?

La data di uscita di LOL 3 su Amazon Prime Video non è ancora stata annunciata ma certamente i nuovi episodi verranno rilasciati sulla piattaforma streaming nel 2023.

LOL 3: i conduttori

A condurre il programma saranno, ancora una volta, Fedez e Frank Matano, che dovranno anche guardare da davanti ai vari monitori se e quali concorrenti cederanno alla tentazione di ridere.

Riproduzione riservata © 2022 - DG